PDI detuvo a un joven por robos, extorsiones y encubrimiento

(Por: Prensa PDI) – La Policía de Investigaciones (PDI), a través del Departamento Operativo Región 5, llevó adelante tres allanamientos en el marco de una causa por encubrimiento agravado, extorsión, robo y hurto en grado de tentativa, que culminaron con la detención de un hombre de 24 años en la ciudad de Sunchales.

La investigación se inició a partir de múltiples denuncias de vecinos que habían sufrido la sustracción de pertenencias desde el interior de sus vehículos en zonas aledañas a un bar local, así como posteriores ingresos ilegales a sus domicilios. Tras tareas investigativas, se logró establecer un modus operandi reiterativo mediante el cual el imputado abría vehículos estacionados para sustraer llaves y documentación con direcciones particulares, para luego ingresar a las viviendas y apoderarse de dispositivos electrónicos. Asimismo, se determinó que posteriormente exigía dinero a las víctimas a cambio de la devolución de los elementos sustraídos, configurando una maniobra extorsiva.

Con los elementos reunidos, la fiscal interviniente solicitó órdenes de allanamiento, las cuales fueron autorizadas por el juez de Primera Instancia, Dr. Javier Carlos Bottero. Las medidas se realizaron en tres domicilios de la ciudad.

Uno de los procedimientos se concretó en una vivienda ubicada en inmediaciones de calle José Pedroni al 400, donde se logró la detención de F.A.R., de 24 años. Además, se secuestró una bicicleta, prendas de vestir y otros elementos de interés para la causa. Los restantes allanamientos arrojaron resultado negativo.

Finalizadas las diligencias, el detenido fue trasladado a la Alcaidía de la ciudad de Rafaela, donde quedó alojado a disposición de la Justicia.