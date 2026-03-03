Pinotti presentó los ejes de su gestión en la apertura del año legislativo

(Por: Prensa Municipalidad) – En el marco de la Apertura de Sesiones Ordinarias 2026 del Concejo Municipal de Sunchales, el intendente Pablo Pinotti brindó su discurso anual ante concejales, autoridades e instituciones locales, donde expuso los principales lineamientos de gestión, avances alcanzados y proyectos estratégicos para el desarrollo de la ciudad en el año de su 140° aniversario.

Durante su mensaje, el mandatario destacó que la gestión continuará priorizando obras, servicios e infraestructura de calidad, con inversiones destinadas a fortalecer la capacidad operativa municipal, avanzar con el plan de iluminación LED —que ya alcanzó el 50% de recambio— y ejecutar nuevas columnas lumínicas para mejorar la seguridad urbana. También remarcó la recuperación integral del Predio Ferroviario, financiada con aportes provinciales, que transformará el sector en un espacio público de integración y encuentro.

En este eje, anunció además la incorporación del Fondo 2026 del Programa de Obras Urbanas (POU), que contempla una inversión cercana a los 1.000 millones de pesos destinada a pavimento urbano, con el objetivo de mejorar la transitabilidad, optimizar la conectividad entre barrios, reducir costos de mantenimiento vial y brindar mayor seguridad para peatones, ciclistas y conductores. Estas obras permitirán además revalorizar los sectores intervenidos y acompañar el crecimiento ordenado de la ciudad.

En materia ambiental, el intendente subrayó el avance del nuevo Complejo Ambiental GIRSU, con la meta de cerrar definitivamente el basural a cielo abierto en 2027, junto con políticas sostenidas de reciclado, erradicación de microbasurales y la incorporación de la ciudad a la Red Provincial de Centros de Innovación Climática.

La seguridad ciudadana fue otro de los ejes centrales, destacándose la inversión en tecnología y prevención. El sistema de videovigilancia urbana incrementó un 90% la cantidad de cámaras operativas y continuará ampliándose, acompañado por nuevas unidades para la Guardia Urbana, mejoras en señalización vial y la modernización normativa del transporte.

En cuanto a producción y desarrollo local, se reafirmó el acompañamiento a emprendedores, comercios y sectores productivos mediante financiamiento, fortalecimiento del Paseo Productivo y censos económicos que permitirán diseñar políticas públicas basadas en información real. Asimismo, se impulsará el turismo y la cultura como motores del desarrollo económico.

Respecto al desarrollo humano, el discurso repasó acciones en salud, educación y promoción de derechos, destacando el fortalecimiento de la atención primaria, programas educativos territoriales, propuestas deportivas y culturales en los barrios y el lanzamiento del Programa Municipal de Impulso Creativo para profesionalizar el trabajo artístico local.

Además, se remarcaron avances en transparencia y modernización del Estado, con digitalización de trámites, auditorías externas, publicación de información pública y mejoras administrativas orientadas a una gestión más ágil y cercana al vecino.

Finalmente, el intendente anunció el envío al Concejo del proyecto para crear el Fondo de Inversión y Desarrollo, destinado a saldar deudas históricas en obras públicas, y la iniciativa para avanzar hacia la autonomía municipal mediante la redacción de una Carta Orgánica propia, considerada un paso histórico para el futuro institucional de la ciudad.

A pesar de un contexto económico adverso, Pinotti destacó el ordenamiento de las cuentas públicas y el cumplimiento de obligaciones y servicios, reafirmando el compromiso de continuar con una gestión basada en planificación, inversión y hechos concretos para el crecimiento de Sunchales.