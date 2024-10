Prefederal: Ya están los playoffs definidos

Luego de lo que fue el cierre de la Fase Regular, con la disputa de la décima fecha en forma unificada, se definieron los cruces de los Octavos de Final del Torneo Pre Federal 2024 organizado por la Asociación Rafaelina y Oeste Santafesino.

Para la conformación de los cruces, el reglamento indicó que debió hacerse una tabla de posiciones general con los nueve clubes de cada zona, posicionándolos del 1 al 18, respetando las ubicaciones de cada equipo en su grupo.

De esta forma, el orden fue el siguiente: Atlético San Jorge (1), Trebolense (2), Santa Paula de Gálvez (3), Libertad de Sunchales (4), Unión de Sunchales (5), Atlético Sastre (6), Atlético de Rafaela (7), Juventud Unida de Cañada Rosquín (8), Independiente (9), Racing LTC de San Cristóbal (10), Atlético María Juana (11), Americano de Carlos Pellegrini (12), Brown de San Vicente (13), Ceci de Gálvez (14), Argentino Quilmes (15), 9 de Julio (16), Sportivo Ben Hur (17) y Peñarol (18).

Los dos últimos, a saber Ben Hur y Peñarol, cerraron su participación en el certamen. En tanto, los 16 equipos restantes avanzaron a la primera etapa de playoffs. En esta instancia será un único partido en cancha del mejor equipo ubicado, a jugarse el fin de semana del 11 de octubre.

Los cruces serán los siguientes:

– Atlético San Jorge vs. 9 de Julio.

– Trebolense vs. Quilmes.

– Santa Paula vs. Ceci.

– Libertad vs. Brown.

– Unión vs. Americano.

– Atl. Sastre vs. Atl. María Juana.

– Atlético vs. Racing LTC.

– Juventud Unida vs. Independiente.

A partir de Cuartos de Final, las llaves se jugarán al mejor de tres partidos.