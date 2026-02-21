Rápido recupero de elementos robados a comercio y detención de tres individuos

Personal del Comando Radioeléctrico de la ciudad de Sunchales, siendo las 2.40 de este sábado, fue alertado por un hombre, quien manifestó que habían cometido un hecho de robo en su local comercial.

Constituidos en el lugar, la víctima notó el faltante de mercaderías varias, bebidas alcohólicas y una caja registradora, por lo que se inició una recorrida por las inmediatas logrando dar con la caja registradora, procediendo al secuestro de la misma, como así también al secuestro de tres botellas de cerveza.

Testigos aportaron características de los sujetos involucrados, logrando los uniformados dar con los mismos en la intersección de calles Santa Cruz y Chacabuco, procediendo a la aprehensión de los tres individuos y trasladándolos a la Comisaría Tercera, mientras realizaban los actos administrativos correspondientes.