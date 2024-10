Regional Amateur: Libertad ya tiene el Fixture definido

El torneo Regional Federal Amateur de fútbol entra en su cuenta regresiva para su inicio y este lunes por la tarde el Consejo Federal dio a conocer las zonas en la que actuarán los equipos de la Liga Rafaelina.

El certamen más federal de nuestro país comenzará el 13 de octubre y otorga el escaso premio de cuatro ascensos para más de 300 clubes de todo el país. Ben Hur, Ferro, Sportivo Norte, Peñarol y Libertad de Sunchales lucharán por ese sueño.

En lo que fue la conformación de los grupos, habrá duelos directos entre equipos de nuestro medio doméstico, ya que Ferro y Libertad quedaron emparejados en la zona 3 mientras que Sportivo y Peñarol volverán a compartir zona al igual que en la edición anterior. Por su parte, Ben Hur no se cruzará en esta primera fase con ningún equipo de la Liga Rafaelina.

La zona 3 tranquilamente podemos denominarla como el «grupo de la muerte» ya que coincidieron los mencionados Libertad y Ferro con Juventud de Esperanza, actual finalista de la Copa Santa Fe, y Colón de San Justo que viene de perder la final por el ascenso en el último Regional Amateur.

La primera fecha enfrentará a los equipos de la liga en la localidad de Sunchales mientras que en la segunda los «bichos colorados» recibirán a Colón y los «tigres» visitarán la localidad cabecera del Departamento Las Colonias. La tercera Ferro vuelve a ser local ante Juventud y Libertad sale de casa para ir contra los de San Justo.

Fixture zona 3:

– Fecha Nº 1 (13/10): Libertad vs. Ferro.

– Fecha Nº 2 (20/10): Ferro vs. Colón y Juventud vs. Libertad.

– Fecha Nº 3 (27/10): Colón vs. Libertad y Ferro vs. Juventud.

– Fecha Nº 4 (3/11): Ferro vs. Libertad.

– Fecha Nº 5 (10/11): Colón vs. Ferro y Libertad vs. Juventud.

– Fecha Nº 6 (17/11): Libertad vs. Colón y Juventud vs. Ferro.