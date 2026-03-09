Robos varios del fin de semana

A lo largo del fin de semana fueron varios los hechos delictivos registrados en diferentes puntos de la ciudad:

Robo en vivienda de barrio Sur

De acuerdo a los trascendidos, una mujer se dio cuenta del robo de instrumentos musicales de un quincho de su domicilio al revisar las cámaras de seguridad y advertir a un hombre saltando el tapial para ingresar a la vivienda.

Roban bicicleta desde el patio

Otro ilícito sucedido en barrio Sur se conoció cuando una mujer se dirigió a la cochera de su vivienda y advirtió el faltante de una bicicleta tipo playera, color rojo, con una silla de bebé. El rodado se encontraba dentro de la cochera aunque ésta se encontraba con la puerta abierta.

Abigeato en la zona rural

Un productor rural denunció un hecho sucedido en su campo, sobre Ruta 280S, cuando delincuentes ingresaron en la madrugada y faenaron cuatro terneros de raza. El hecho quedó bajo investigación de personal de la Guardia Rural «Los Pumas».