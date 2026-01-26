Rotary entregó fondos del 19° Remate Solidario

Desde el Rotary Club Sunchales se informó que días atrás se realizó la entrega de los fondos que se recaudaron en el marco del 19° Encuentro Anual Solidario desarrollado el pasado mes de diciembre.

Tal como había sido oportunamente anunciado, la entidad beneficiaria en esta oportunidad fue la Asociación Civil «El Faro».

En la oportunidad Presidente y Tesorero del club rotario entregaron a las autoridades de la asociación, un cheque simbólico por la suma de 3.155.000 pesos, dinero que será destinados a cubrir el proyecto de recambio de mobiliario de la institución.

De esta forma se concluye con un nuevo Proyecto de Servicio que gracias a los aportes de vecinos y empresas locales generó un impacto positivo en la comunidad colaborando con las necesidades de sus instituciones.