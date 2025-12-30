Rotary y la entrega de la Medalla al Honor

Rotary Club Sunchales informa que durante el transcurso del mes de diciembre ha llevado adelante su proyecto de servicio Medalla al Honor, mediante el cual año a año se distingue a alumnos de todos los establecimientos educativos primarios y secundarios de la ciudad y la zona rural, por su rendimiento académico (mejor promedio) y la práctica cotidiana de los valores de solidaridad y compañerismo.
Con el foco puesto en resaltar a las buenas personas que practican dichos valores y que se destacan en su desempeño académico, el proyecto busca dar visibilidad al mérito y el esfuerzo como ejes primordiales para el fomento de personas que marcan una diferencia en su hacer, y pueden convertirse en futuros líderes comunitarios.
Los rotarios hemos participado de la mayoría de los actos escolares, pudiendo vivenciar el especial momento que encierran dichos logros para alumnos y familias, siendo testigos privilegiados del orgullo personal y familiar que representa la distinción.
A continuación, repasamos la nómina de alumnos destacados:
Nivel Primario:
- Escuela Nº 379 «Florentino Ameghino»: Thiago Corvalán.
- Escuela Nº 1212 «Pioneros de Rochdale»: Mario Rosales.
- Escuela Nº 1213 «Comunidad Organizada»: Tianna Aylén Arce.
- Escuela especial Nº 2054 «Alas para la Vida»: Alejo Bussi.
- Escuela particular Incorporada Nº 1281 «Candi»: Matías Gallardo.
- Cepa Nº 18: Fabián Martinotti.
- Escuela Nº 6388 «Juan B.V. Mitri»: Denis Morales.
- Escuela Nº 6169 «Manuel Nicolás Savio»: Nazareno Werro.
- Escuela particular Incorporada Nº 1043 «San José»: Bautista Olazarri.
- Escuela Nº 626 «Nicolás Avellaneda»: Benjamín Basualdo.
- Escuela Nº 1192 «Fortín de los Sunchales»: Alma Gareis.
- Escuela Nº 901 «General José de San Martín»: Juan Cruz Mildenberger.
- Escuela Nº 806 «José de San Martín»: Priscila Herrera.
Nivel Secundario:
- Escuela de educación Técnica Nº 279 «Benjamín Matienzo»: Felipe Ramírez.
- Escuela de educación Secundaria Orientada Nº 445 «Carlos Steigleder»: María Belén Allara.
- Escuela de Enseñanza Media para Adultos Nº 1139: Lucas Ricardo Botto.
- Escuela de educación Secundaria Orientada Nº 3247 «Paraje El Fortín»: Alan Bonnet.
- Escuela de enseñanza Media Particular Autorizada Ices Nº 79: Fátima Piaggio.
- Escuela de educación Secundaria Particular Incorporada Nº 8107 «San José»: Malena Padilla.
- Escuela de educación Secundaria Orientada Nº 709: Milagros Rodríguez.