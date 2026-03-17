Running: Sunchalense en los 21k de Santa Fe

Desde el grupo de running Sunchales Run informaron que este fin de semana, Viviana Singer, una de sus integrantes, se sumó a la competencia de Media Maratón que se desarrolló el fin de semana en la ciudad de Santa Fe.

Fueron más de 1200 los atletas que se sumaron. Uno de los puntos más destacados del recorrido fue el paso por el Puente Colgante, desde donde los participantes pudieron apreciar la laguna Setúbal y el entorno natural de la ciudad. El trazado también incluyó la zona cercana a la Basílica de Guadalupe, combinando deporte, paisaje y patrimonio urbano.

Con una importante participación y el acompañamiento del público a lo largo del circuito, la jornada marcó la recuperación de una fecha significativa para el calendario deportivo local. La Media Maratón 21K volvió así a consolidarse como uno de los eventos de running más convocantes de la región.