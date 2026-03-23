Running: Sunchalenses presentes en «Roca Corre»

Con la organización de la Comuna de Presidente Roca, este domingo se desarrolló la primera edición del evento «Roca Corre».

La prueba, que contó con una muy buena cantidad de corredores inscriptos, estuvo centrada en dos distancias: 5 y 10 kilómetros, dándose cita varios deportistas de la región.

Entre los sunchalenses destacados se puede mencionar a Viviana Singer, quien resultó segunda en la Categoría 50 a 59 años, dentro de los 10 km.

En tanto, en la Clasificación General, Julia Benítez (La Liga Run) terminó en el tercer lugar.