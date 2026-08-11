Running: Sunchalenses presentes en «Vila Corre»

Con la organización de la Comuna de Vila y productores deportivos privados, el fin de semana tuvo lugar la primera edición de «Vila Corre». En la ocasión, se disputaron diferentes categorías en dos distancias: 5 y 10 kilómetros en la parte competitiva y de uno y dos kilómetros en lo que corresponde a recreativa.
Como suele suceder con este tipo de competencias, hubo representación sunchalense, con los siguientes resultados:
5 kilómetros
Caballeros 30/34 años
1° Mauro Bertero (Fénix Running Team).
2° Alejandro Krapp (Walkingrun).
Damas 40/44 años
3° Marcela Anriquez (Walkingrun).
Damas 60/64 años
5° Alicia Mendoza (Walkingrun).
10 kilómetros
Damas 36/40 años
2° Nandi Hilbe (Fénix Running Team).
3° María Luna (Discipline).
Caballero 40/44 años
6° Andrés Escobar (Top Run).
Damas 40/44 años
1° Patricia Guzmán (Walkingrun).
Caballeros 45/49 años
5° José María Córdoba (La Liga Run).
Damas 45/49 años
2° Eliana Minetti (La Liga Run).
Damas 55/59 años
1° Viviana Singer (Sunchales Run).
2° Marcela Werger (Walkingrun).
Caballeros 60/64 años
1° Jorge Krapp (Gladiadores).
Caballeros + 65 años
1° José Delmastro (La Liga Run).
3° Jorge Gorgo.