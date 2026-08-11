Running: Sunchalenses presentes en «Vila Corre»

Con la organización de la Comuna de Vila y productores deportivos privados, el fin de semana tuvo lugar la primera edición de «Vila Corre». En la ocasión, se disputaron diferentes categorías en dos distancias: 5 y 10 kilómetros en la parte competitiva y de uno y dos kilómetros en lo que corresponde a recreativa.

Como suele suceder con este tipo de competencias, hubo representación sunchalense, con los siguientes resultados:

5 kilómetros

Caballeros 30/34 años

1° Mauro Bertero (Fénix Running Team).

2° Alejandro Krapp (Walkingrun).

Damas 40/44 años

3° Marcela Anriquez (Walkingrun).

Damas 60/64 años

5° Alicia Mendoza (Walkingrun).

10 kilómetros

Damas 36/40 años

2° Nandi Hilbe (Fénix Running Team).

3° María Luna (Discipline).

Caballero 40/44 años

6° Andrés Escobar (Top Run).

Damas 40/44 años

1° Patricia Guzmán (Walkingrun).

Caballeros 45/49 años

5° José María Córdoba (La Liga Run).

Damas 45/49 años

2° Eliana Minetti (La Liga Run).

Damas 55/59 años

1° Viviana Singer (Sunchales Run).

2° Marcela Werger (Walkingrun).

Caballeros 60/64 años

1° Jorge Krapp (Gladiadores).

Caballeros + 65 años

1° José Delmastro (La Liga Run).

3° Jorge Gorgo.