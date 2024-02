SanCor sumó un nuevo capítulo de cruces de comunicados

En las últimas horas se conocieron dos nuevos comunicados, de SanCor y del Cuerpo de Delegados de Atilra. En ambos casos, la referencia es hacia la reciente visita de tres legisladores que se hicieron presentes para tomar conocimiento de lo que sucede en la cooperativa, reuniéndose con los directivos de la misma pero no con el gremio, cuando ambas partes están a pocas cuadras de distancia.

El comunicado de SanCor

Diputados visitan SanCor, alertados por bloqueos

(Por: Prensa SanCor) – El viernes 9 de febrero, SanCor recibió, en Sunchales, la visita de tres diputados nacionales por la provincia de Santa Fe. Se trató de Verónica Razzini, Alejandro Bongiovanni y Gabriel Chumpitaz.

Se manifestaron interesados en conocer en forma directa lo que sucede en la planta industrial allí ubicada, en torno a las constantes medidas de fuerza sindicales y bloqueos a la entrada y salida de materia prima, insumos y productos terminados. También buscaron determinar fehacientemente los impedimentos a la libertad de trabajo de los empleados y los mecanismos empleados para tal fin.

En tal sentido, los visitantes fueron recorriendo distintas dependencias y dialogando con los empleados que tienen predisposición para trabajar, conociendo de primera mano las alternativas que deben enfrentar para cumplir con su labor.

Posteriormente, los diputados nacionales fueron recibidos por integrantes del Consejo de Administración y funcionarios superiores de SanCor, encabezados por el Presidente, Alberto Sánchez. Allí, además de interiorizarse sobre la actividad actual de la empresa, profundizaron el conocimiento sobre las iniciativas en marcha para superar la parálisis de la planta industrial Sunchales.

Razzini, Bongiovanni y Chumpitaz manifestaron su apoyo irrestricto a las autoridades de la Cooperativa, entendiendo -según sus propias manifestaciones-, que el accionar sindical es delictivo y que no pueden tolerarse ni impedimentos a la libre empresa ni a la libertad de trabajar de parte de quienes lo deseen.

Cabe destacar que, tras el vencimiento de la conciliación obligatoria determinada por el Ministerio de Capital Humano, las acciones gremiales tuvieron aceptación parcial en las distintas dependencias de SanCor, pero es únicamente en Sunchales donde se paralizaron todas las actividades, con presiones indebidas y prácticas repudiables, tales como amenazas, coacción, violencia y bloqueos.

El comunicado de Atilra

Vulgares agitadores ¡Éramos pocos y llegó la casta!

(Por: Prensa Atilra) – «Por si nos faltaran problemas. En una reciente entrevista otorgada por el Presidente de SanCor, Alberto Eduardo Sánchez, reconoció que la empresa arrastra una histórica deuda salarial con los trabajadores y con la entidad sindical. Reconoció también que, por este motivo, algunos trabajadores se encuentran reteniendo la prestación de manera pacífica en todas las plantas excepto -dijo- en la sede de Casa Central donde se habrían registrado discusiones entre compañeros que querían trabajar y los que no quieren hacerlo.

Hasta aquí, lo normal en un conflicto de derecho laboral.

Pero lo insólito de la situación se suscitó cuando quienes acompañaban a Sánchez, -los que se presentaron como legisladores- comenzaron a agredir a los trabajadores en conflicto calificándolos de delincuentes y afirmando que no van a parar hasta verlos en la cárcel.

Estos vulgares agitadores -que perciben suculentos sueldos, más gastos de traslados, comidas, hoteles, asignaciones especiales, movilidad, celulares, etc., pagados por el pueblo trabajador-, sin ningún tipo de pudor ni vergüenza, dijeron:

a) Que hace poco se interesaron por el tema SanCor, cuando los trabajadores en conflicto que luchan por su sueldo tienen toda una vida trabajando en la empresa.

b) Que un trabajador no puede discutir con un compañero intentando persuadirlo de plegarse a la medida porque esto supuestamente es un delito, cuando vemos diariamente tanto en los Concejos Deliberantes de cualquier municipio, en las Legislaturas provinciales y en el Honorable Congreso de la Nación las tremendas discusiones y acusaciones de todo tipo y calibre entre diputados y senadores calificándose unos a otros de tira bombas, traidores a la patria, coimeros, apretadores, etc. etc., y hasta con intentos de irse a las manos.

Pero estos personajes consideran a los trabajadores ciudadanos inferiores, sin derecho a expresarse ni a discutir ni a tratar de convencer a sus pares dentro del contexto de un conflicto colectivo del Derecho del Trabajo.

Dijeron además que pertenecían al movimiento empresarial anti bloqueo, cuya inscripción fue rechazada tanto por la Inspección General de Justicia como por la Cámara Civil Sala I, declarándose su objeto contrario al bien común por oponerse al derecho de huelga.

Demasiado dolidos y golpeados estamos con la situación, para que vengan estos arribistas a agitar y amenazar, a instalar violencia, a agredir a los trabajadores con soberbia, desconocimiento y mentiras, a querer hacer política con la leña de un árbol caído.

Ni Sunchales ni la empresa necesita a estos personajes.