Interés general

SAT: Alerta Amarillo para esta noche

Por Redacción SH
27

El Servicio Meteorológico Nacional emitió un Alerta Temprano ante la posible ocurrencia de tormentas fuertes que pueden llegar a desarrollarse en la noche de hoy.

Relacionadas

Ultimas noticias

Facebook Instagram Twitter Youtube
© 2004 - 2026 | SunchalesHoy - Todos los derechos reservados