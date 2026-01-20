Soem y Municipio, una relación cada vez más compleja

En las últimas jornadas, quedó nuevamente a la vista el duro andar que de manera cotidiana tiene el Municipio con uno de los gremios de sus empleados. Esta situación se fue tensando en los últimos meses, especialmente a partir del desembarco del Seom. En lo poco que va del año, han trascendido algunos hechos que así lo marcan.

En una primera instancia, se conoció el traslado de la Comisaría de la Mujer hacia un inmueble alquilado por el Municipio (cuyo vínculo no se incluyó en el Informe de alquileres que el Ejecutivo elevó al Concejo días atrás) para así poder ceder un espacio público que, según trascendió extraoficialmente, sería para el funcionamiento de la oficina del sindicato rafaelino.

Por otra parte, el propio gremio que dirige Adrián Bertolini (quien dio un paso al costado en la estructura Municipal en un alejamiento que generó repercusión) expuso otras situaciones que van en el mismo sentido.

En este sentido, expuso una preocupante práctica que habría tenido lugar desde esferas oficiales. En el marco del reciente paro de 48 horas, convocado y avalado por Festram, se denunció públicamente «un conjunto de acciones y comportamientos lineales y sistemáticos de esta administración municipal, tendientes a conculcar derechos de las trabajadoras y trabajadores municipales (…) y muy especialmente a los afiliados al Soem».

En concreto, denunciaron «coacciones arbitrarias y llamados telefónicos de funcionarios para que vayan a trabajar de lo contrario se les descontarán los jornales por el paro», algo que la gestión Pinotti hizo público en un comunicado oficial, generando no poca preocupación por dicho accionar.

Esto derivó en que, en las últimas horas, el Soem difundiera una placa en donde se pide por «ambientes laborales, libres de violencias y acosos». Sin lugar a dudas, será esta una situación que sume futuros capítulos en este inicio de año.