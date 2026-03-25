Sunchalense condenado a cinco años de cárcel por intento de homicidio

(Por: Jonatan Almaraz Funes – Para: Rafaela Noticias) – Durante la noche del sábado 16 de noviembre del 2024, la ciudad de Sunchales se vio conmocionada por un violento hecho en el que un hombre de 37 años fuera apuñalado reiteradas veces tras una discusión.

Para el fiscal de homicidios Martín Castellano, quien empuñó el cuchillo con el que fue gravemente herida la víctima es E. C., un joven de 27 años apodado “Viejarda”, quien hoy fue condenado a la pena de 5 años y 6 meses de cumplimiento efectivo tras un procedimiento abreviado que se celebró en los Tribunales de Rafaela. Ante el juez Javier Bottero, “Viejarda” asumió la responsabilidad del delito de homicidio doloso simple en grado de tentativa.

De acuerdo con el relato de Castellano, el día de los hechos, el imputado llegó junto a un grupo de personas hasta la vivienda que ocupa la víctima en calle Triunvirato al 1800 y comenzó a arrojar piedras para luego irrumpir en la propiedad.

Tras repeler la intrusión, la discusión fue escalando en violencia en la vereda del lugar, donde se produjo un altercado que terminó de lo peor manera: C. extrajo de entre sus ropas un cuchillo de unos 30 centímetro de largo (similar a los que usan los carniceros) e hirió a su víctima en el omóplato. La víctima cayó al suelo, donde el imputado continuó propinándole puñaladas en el rostro y en la zona abdominal. Tras el hecho, el hombre resultó gravemente herido y tuvo que ser trasladado por el 107 al hospital «Almícar Gorosito» y luego al «Jaime Ferré», donde finalmente recibió la asistencia que evitó un desenlace fatal.

Durante todo el proceso, para el Fiscal, el agresor actuó con clara intención de acabar con la vida del hombre de 37 y que ese resultado sólo pudo evitarse por la oportuna intervención médica.

En la audiencia celebrada hoy, se ventiló que, al momento del ataque, C. venía de purgar una pena de 5 años de cárcel por amenazas, agresiones y robo. Ahora, deberá cumplir una pena similar y recién podría recuperar su libertad en mayo del 2030.