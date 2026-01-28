Suspendieron el paro de Municipales

En vísperas de iniciar un nuevo conflicto y poner en marcha medidas de fuerza que incluían tres jornadas sin asistencia a lugares de trabajo y movilizaciones, el Soem informó a través de sus redes sociales que «ante un nuevo ofrecimiento de los Intendentes, se suspende la medida de fuerza».

Más allá de la buena noticia que significa normalidad en cuanto a la prestación de servicios, el área de Comunicación del Municipio quedó en offside puesto que tardíamente informó sobre la medida de fuerza -tal como sucedió en la anterior medida- buscando dar una impresión de normalidad aún cuando se tengan varias dependencias sin funcionamiento. Además, la información consignaba que el alcance era de solo dos días, cuando en realidad, se trataba de tres jornadas (jueves, viernes y lunes).

En las próximas horas, seguramente se conocerán detalles del acuerdo y el alcance de la propuesta que impactará en los salarios de los trabajadores municipales.

Paro de 48 hs de Soem: el Municipio funcionará con normalidad

(Por: Prensa Municipalidad) – La Municipalidad de Sunchales informa a la comunidad que, ante el paro de 48 horas convocado por Soem para los días jueves 29 y viernes 30 de enero, la mayoría de las dependencias municipales funcionarán con normalidad durante ambas jornadas.

Las áreas que no brindarán atención al público son las siguientes:

Juzgado de Faltas.

Obras Privadas.

Fiscalización.

Cobranzas (cajas).

Oficina de Empleo.

La recolección nocturna de residuos se realizará con total normalidad.

Agradecemos la comprensión y colaboración de la comunidad.