Una Tacuarita que busca rebelarse y volar bien alto

«La tacuarita azul (en Argentina, Bolivia y Paraguay) o perlita azul​ (Polioptila dumicola), también denominada azulito o piojito azulado (en Uruguay) o perlita enmascarada…», dice la enciclopedia.

Precisamente, como una perlita enmascarada bien puede definirse a la obra que este fin de semana nos regalaron Marcelo Allasino, Susana Rizzotto y un talentoso grupo de sunchalenses que desde hace tiempo vienen preparándose para llevar adelante un espectáculo de gran nivel, cuidado en todos los detalles. La obra del reconocido rafaelino aterrizó en nuestra ciudad para dar los primeros saltitos, los cuales con seguridad la llevarán hacia otros horizontes.

No es simple debutar en ningún ámbito pero menos aún hacerlo, en teatro, a través de un unipersonal. Sola delante del escenario, Susana compuso un personaje a su medida. Con una cuota de danza, el carnaval atravesando constantemente el proceso y un texto que la hizo recorrer diferentes facetas de una sórdida historia que por momentos generó carcajadas y por otros, silencios tremendos en quienes se acercaron a la sala «Juan Bosch» del Centro de Cultura Artística «Amigos del Arte».

La puesta combinó la simpleza de una escenografía totalmente funcional y adecuada para darle mayor protagonismo al relato, con un aprovechamiento integral de un recurso tecnológico fantástico como lo es la retroproyección. Los videos generaron la atmósfera exacta para ir acompañando el relato que envolvió a los presentes.

El final, con la gran Lula Bertoldi aportando su inconfundible voz, dejó a todos con ganas de más… como en las buenas series en donde uno siempre espera saber si Tacuarita finalmente llegó al carnaval o qué fue de la vida de Don Bambino y cómo lo recuerdan. ¿Habrá tomado cartas don Jesús, el Comisario?

Resulta imposible no encontrar anclajes constantes en el texto de Allasino. ¿Quién no fue a trampear? ¿Quién no conoció pequeñas de 12 años trabajando en casas de familia? y como si esto no fuera poco… están ¡los bizcochitos de la Central!

Pasará el tiempo y Tacuarita posiblemente tenga otros rumbos. Con seguridad, habrá pronto nuevas funciones, haciendo que Susana pueda seguir explorando este nuevo rol, harto diferente en un espacio sumamente conocido como lo es el escenario. El sentirse cómoda, disfrutar de lo que hace, sigue estando intacto tanto como cada vez que se acerca el carnaval y sale a las calles, como la protagonista de este fin de semana.