Víctor Bertoncello: Carta abierta a «Gaby» Miretti

Como andás, cabeza…?
Mira, creo que hoy es la última vez que te voy a escribir, porque en realidad hace como 40 años que le estoy contando a la gente de tu apresurada partida, allá por 1984 y en verdad, de los que te conocimos vamos quedando cada vez menos… y los que van viniendo es como que no te conocieron y… en el «todo cambia», no les interesa mucho conocerte.
Entonces, mira, cabeza, «esperame un poco» y nos vamos a encontrar allá arriba por donde andás y entonces «nos vamos a poner al día de todo lo que nos quedo pendiente, donde seguramente hablaremos de tu Unión y muchas cosas más.
Si, ya se que no estás solo, que muchos que te vieron viajar al infinito un día como hoy, ya están con vos, que… en verdad de quienes te queremos «de veras», ya son más los que volaron que los que quedamos acá abajo… Tu Mami y tu papi, tu abuelo Pascual, el Tato, el Cabezón, el Bayo, el flaco… la lista sería interminable.
Por eso, Cabeza… que tengas un gran día con todos los tuyos que están con vos. Si vos estás feliz, acá abajo nosotros también estamos felices.