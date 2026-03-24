Vóley F – F2: Victoria aurinegra sobre La Paquita

En lo que fue un encuentro válido por la Segunda Fecha del Torneo Apertura que organiza la Asociación Morterense de Vóley, el plantel superior femenino de Libertad enfrentó a su par de La Paquita en calle Dentesano.

Las chicas aurinegras venían de imponerse en el primer partido lejos de casa y volvieron a mostrar sus credenciales imponiéndose de manera contundente 3 a 0.

Los parciales fueron 25 a 14, 25 a 8 y 25 a 18, afianzando el muy buen comienzo de temporada con dos triunfos en otras tantas presentaciones.