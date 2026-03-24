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Vóley F – F2: Victoria aurinegra sobre La Paquita

Por Redacción SH
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En lo que fue un encuentro válido por la Segunda Fecha del Torneo Apertura que organiza la Asociación Morterense de Vóley, el plantel superior femenino de Libertad enfrentó a su par de La Paquita en calle Dentesano.

Las chicas aurinegras venían de imponerse en el primer partido lejos de casa y volvieron a mostrar sus credenciales imponiéndose de manera contundente 3 a 0.

Los parciales fueron 25 a 14, 25 a 8 y 25 a 18, afianzando el muy buen comienzo de temporada con dos triunfos en otras tantas presentaciones.

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