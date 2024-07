El Maxi Vóley de Unión, participó del último Grand Prix previo a las Finales de la Ronda Apertura, en donde obtuvo los siguientes resultados:

– Unión 2 vs. 9 de Julio A 1.

– Unión 2 vs. 9 de Julio B 0.

– Unión 2 vs. Huayras 0.

De esta manera se metieron entre los tres mejores equipos, y se preparan para disputar la final del torneo apertura el próximo 28 de Julio.