Vóley F – U13: Aurinegras subcampeonas en Chipión

El elenco aurinegro fue protagonista importante del Gran Prix que se desarrolló en Altos de Chipión y puso en marcha la temporada 2026.

Las chicas se ubicaron en el segundo puesto. En la Fase de Grupos derrotaron Porteña (2 a 0), Social de Altos de Chipión (2 a 1) y 9 de Julio de Morteros (2 a 1).

De este modo, avanzaron a Semifinales de la Ronda de Oro en donde superaron a San Jorge de Brinkmann con un contundente 2 a 0.

En la Final se volvieron a encontrar con las locales y en ese caso fue derrota ajustada 2 a 1.