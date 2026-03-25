Vóley F – U18: Tercer puesto para las chicas de Libertad

El pasado fin de semana, en «El Palacio de los Deportes» del club Atlético Unión se desarrolló el Primer Grand Prix de la temporada para la categoría U18.

Las chicas de Libertad tuvieron un buen arranque venciendo a 9 de Julio de Rafaela y Unión «B» por 2 a 0, quedándose cómodamente con su zona.

Así pasaron a Semifinales, en donde cayeron por idéntico marcador ante el plantel «A» de Unión. En el duelo por la tercera posición se cruzaron otra vez con Unión «B», imponiéndose para quedarse con dicha clasificación.