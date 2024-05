Vóley F: Victoria aurinegra en el Clásico y gran arranque de las Sub18 de Unión

Las chicas de Libertad, vigentes campeonas invictas de la Asociación Rafaelina, tuvieron un arranque ideal en Primera División. Fue con victoria sobre Unión por 3 a 2 en un partido que se disputó en «La Fortaleza del Bicho».

Los parciales fueron 20-25, 29-27, 27-29, 25-22 y 15-7. Así las chicas aurinegras comenzaron con el pie derecho la defensa del título ARV.

Unión se quedó con el Primer Puesto en el Grand Prix Sub18

El fin de semana, se llevó a cabo en «El Palacio de los Deportes» albiverde, el segundo Grand Prix del Torneo Apertura. En el mismo, participaron dos equipos locales, además de Libertad y Almagro.

Estos fueron los resultados obtenidos:

– Unión «A» 2 vs. Libertad 0.

– Unión «A» 2 vs. Unión «B» 0.

– Unión «A» 2 vs. Almagro 1.

– Unión «B» 2 vs. Libertad 0.

– Unión «B» 0 vs. Unión «A» 2.

– Unión «B» 0 vs. Almagro 2.