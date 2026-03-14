A 138 años de la escuela «Florentino Ameghino»

Foto: Libro del centenario de la Escuela Ameghino (1988).

Con la Tercera Colonización ya afianzada y la llegada de habitantes a esta próspera población, rápidamente comenzaron a surgir lógicas necesidades. La organización «obligaba» tener seguridad, salud y educación. Aquí es donde comienza a gestionarse una escuela.

Claro que no todo fue rápido ni simple, tal como lo relata nuestro Basilio María Donato, quien evoca parte de lo que iba sucediendo en aquellos años, ya con la decisión tomada pero con obstáculos propios de todos comienzos:

Por carecerse de recursos no previstos por el presupuesto, no se hace efectiva la instalación hasta 1888. Casi en este mismo año, tampoco se iba a conseguir la escuela, sino se da la casualidad de que en la colonia María Luisa, por no hallarse local, ni maestro que fuere, los muebles y útiles estaban depositados en una casa particular. Entonces, la partida de dicho lugar, se traspasó a Sunchales. Se designa preceptor a Don Saturnino Marquínez en marzo de 1888 y se le ordena trasladar los muebles y demás enseres a Sunchales.

En agosto de ese mismo año se retiran y se dispone ubicarlos en la casa que Don Rodolfo Brühll tenía para su oficina de inmigración.