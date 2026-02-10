Policiales

Accidente de tránsito sobre Ruta Nº 34

Por Redacción SH
42

En torno al as 7 de la mañana, sobre Ruta Nacional Nº 34, kilómetro 253 (zona del paraje La Manuelita) se produjo un accidente de tránsito que involucró a dos vehículos: una camioneta Renault Duster y un automóvil Chevrolet.

De acuerdo a las primeras versiones recogidas en el lugar, la ruta estaba húmeda y la visibilidad altamente reducida debido a una intensa niebla.

Afortunadamente, más allá de los daños materiales de ambos vehículos, no habría que lamentar otro tipo de situaciones de gravedad para con sus conductores.

