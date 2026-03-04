Sociedad

Actividades Municipales por el Día de la Mujer

Por Redacción SH
6

En el marco de un nuevo «8M», el Municipio informó cuál será el cronograma de actividades previstas para su evocación, las cuales se desarrollarán entre viernes y sábado, bajo el lema: «Tramas de Memoria y Resistencia».

«Este 8 de marzo Sunchales vuelve a encontrarse para poner en palabras, en gestos y en acciones lo que sostenemos todos los días: que la igualdad se construye en comunidad», expresaron desde el Gobierno local.

Más allá de las propuestas, consistentes en charlas, acto central con firma de convenio y obra de teatro, llama la atención que este año no se engloba en la «Semana de la Mujer», la cual fue instituida por Ordenanza en el transcurso del año 2024.

