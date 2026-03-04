Actividades Municipales por el Día de la Mujer

En el marco de un nuevo «8M», el Municipio informó cuál será el cronograma de actividades previstas para su evocación, las cuales se desarrollarán entre viernes y sábado, bajo el lema: «Tramas de Memoria y Resistencia».

«Este 8 de marzo Sunchales vuelve a encontrarse para poner en palabras, en gestos y en acciones lo que sostenemos todos los días: que la igualdad se construye en comunidad», expresaron desde el Gobierno local.

Más allá de las propuestas, consistentes en charlas, acto central con firma de convenio y obra de teatro, llama la atención que este año no se engloba en la «Semana de la Mujer», la cual fue instituida por Ordenanza en el transcurso del año 2024.