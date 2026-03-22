Cada año se conmemora el día el Día Internacional de la Mujer, una jornada dedicada a recordar la lucha por la igualdad de derechos y a visibilizar los avances en materia de género alcanzados a lo largo del tiempo, así como las demandas que aún persisten.

En esta oportunidad, se llevó a cabo el viernes 20 de marzo en las instalaciones de la parrilla del Club A. Unión, sita en la Avenida Belgrano, organizado por la Subcomisión de Damas del citado organismo.

Todos sabemos que esta fecha fue elegida por una tragedia ocurrida el 8 de marzo de 1908 en Nueva York, cuando 129 trabajadoras murieron en un incendio dentro de una fábrica textil conocida como Cotton, por reclamar los mismos derechos que los hombres en su tarea laboral. Murieron calcinadas por un incendio originado para intimidarlas, pero que estratégicamente, las puertas quedaron cerradas para impedirles la salida.

Como todos los años, convencidas de que las mujeres de Sunchales han sido y son representantes del progreso de la ciudad y hacedoras de avances culturales, así como grandes luchadoras en el camino de la igualdad de derechos, la Subcomisión de Damas del Club A. Unión elige a grupos de mujeres destacadas en diferentes actividades para mostrar sus capacidades y agasajarlas. Este año el tema fue: “El arte tiene rostro de mujer”. Fueron convocadas mujeres referentes de diversas expresiones del arte. Mediante sus manifestaciones se pudo visibilizar la magnitud de sus talentos. Expusieron:

Rita Giacosa de taller “Púrpura”: pinturas al óleo y acuarelas.

María Delia Marengo y Silvina Gutiérrez: “Colores Aztecas” con su bordado mexicano.

Susana Goldstein de Angeletti: creaciones de “Alteza Bijouterie”.

María Inés Sodero: expresión corporal en danza contemporánea y de alcance internacional. Transmitiendo emociones en un espacio de sensibilidad y a través del movimiento.

Natalia Perín Catalá: calidez en la voz para entonar canciones que tocan los sentidos.

El corazón albiverde estuvo representado por Agustina Periotti Aragón y Esmeralda Fler, dos nadadoras convocadas para la selección nacional en torneos internacionales para este 2026.

En la rama de la literatura y la poesía, la Sra. Chela R. de Lamberti obsequió a todo el público señaladores con frases inspiradoras y un acróstico cuyas letras iniciales elogiaban el hacer femenino.

Con un ensamble de palabras transformado en poesía, lograda con la participación de mujeres en las redes sociales y la convocatoria de la Sra. Griselda B. de Bocco, se mostraron dos poemas.

Foto: Gentileza Griselda Bonafede.

Hubo sorteos con premios, otorgados por las mismas expositoras, regalos para las mismas y finalmente se sirvieron bebidas y comidas ligeras.

Una vez más se agasajó a un grupo de mujeres tratando de abarcarlas a todas: Mujeres, que poblaron de hombres el planeta, lucharon por espacios, entregaron sus cuencos y sus proles, mujeres que fueron EVAS en audacias y MARÍAS en perdones.

Griselda Bonafede