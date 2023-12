Actualización de la UCM – Chamorro: «No vamos a rifar los servicios municipales»

«Estamos en contra de una irresponsabilidad de la gestión anterior de no pedir actualización en julio…», sostuvieron en un tramo. «No queremos financiar déficit con descubiertos como la gestión anterior», se escuchó más adelante. «Si no adelantamos fondos al hospital para este fin de semana, no pueden pagar las guardias», agregaron luego. Semblanzas de una delicada situación económica heredada del paso de Gonzalo Toselli por la administración local que fueron explicados esta mañana en una conferencia de prensa ofrecida por Fernando Chamorro, Secretario de Producción y Finanzas, junto a Daniel García, subsecretario de Hacienda y Finanzas.

Chamorro explicó que «la semana pasada, cuando ingresamos a la gestión, comenzamos a hacer un análisis de cómo se encontraban las Tasas y nos encontramos con un desfasaje». Luego repasó que en 2023 se hicieron tres actualizaciones pero «en el mes de julio no se pidió actualización por lo que quedó retrasada por esa falta de gestión» e incluso recordó que el Concejo tuvo que pedir un aumento sino hubiera sido menor la variación.

Además hizo un análisis de lo que ocurrió en el transcurso del último año con los diferentes índices que conforman la Unidad de Cuenta Municipal. Si bien se actualizó en un 55% la UCM, debió haberse hecho por un total del 126% por lo que el retraso ronda el 70%. «Lo que solicitamos fue del 60% en enero, para ponernos al día con esta actualización», sostuvo Chamorro, reconociendo que «se trata de empezar de cero y lo que se perdió por el camino no lo podemos recuperar».

Todo esto tiene como objetivo sostener los servicios locales, los cuales, sin una actualización de este tipo, dicen, no se podrían estar ofreciendo. También adelantó que en virtud de lo que viene sucediendo con los costos implicados, en marzo estarían solicitando un nuevo ajuste.

En otro tramo aprovechó la ocasión para dar a conocer los detalles de las variaciones que se registraron con respecto a combustibles, paritarias e índice de precios, elementos que sustentan la solicitud y que hasta el momento no había sido informado puesto que al Concejo se remitió solamente una nota con el pedido y luego en la labor en Comisión se fue profundizando.

Por su parte, García resaltó que se están manejando dentro de la Ordenanza, reforzando que desde su punto de vista, no hay un aumento de Tasas sino una actualización, tal como sucede con otros rubros de la economía impactados por la inflación. Luego explicó que cuando Pablo Pinotti llega a la Intendencia, plantea un proceso de saneamiento de las cuentas públicas ya que «un Programa de Gobierno se plantea con recursos y de esto se trata, de tener el dinero para funcionar».

Por otra parte, indicó que el servicio municipal hay que prestarlo y los costos ya están calculados. También repasó los diferentes aspectos en los cuales se refleja la UCM en el día a día del funcionamiento municipal. En otro tramo, dejó una preocupante reflexión al sostener que, al no poder cubrir los costos, se genera un déficit: «la gestión anterior, lo cubría tomando descubiertos en el banco. Nosotros no queremos continuar con esa política sino cerrar y equilibrar los números».

«En el acto de traspaso de la gestión,

Charlas con el Concejo

El diálogo con los integrantes del Concejo no está siendo todo lo positivo que ellos esperarían, habiendo recibido -como usualmente ocurre- propuestas de un incremento menor o que se trate de algo escalonado. «Nosotros hicimos nuestra parte, no vamos a rifar los servicios municipales», refirieron en este sentido.

Si bien reconocieron que hay una voluntad positiva desde el Cuerpo Deliberativo y que incluso el cálculo que desde allí se hace arroja cifras más elevadas aún, se encuentran en una etapa de negociación. Esto debería cerrarse rápidamente puesto que, tras la aprobación, hay que imprimir y distribuir boletas.

Por otra parte, también repasó que están trabajando para ordenar procesos internos que a su entender reflejan desprolijidad. A modo de ejemplo, sostuvo que están relevando funciones para determinar puestos y funciones y que se han encontrado con que, por ejemplo, las horas extras tienen valores diferentes dependiendo del lugar afectado.