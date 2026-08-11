Adrián Noriega presentó «Benditas Heridas»

Noriega, posa junto a su libro (Infobae).

El niño que conocimos desde la escuela en nuestra ciudad, el mismo adolescente que comenzó a transmitirnos su voz a través de la primera Radio que nacía en Sunchales, el joven que un día desplegó sus alas y junto a su familia se asentaron en la Capital Federal, regresó a esta ciudad para entregarnos la edición de su primera obra instructiva y literaria «Benditas Heridas» (el arte de reconstruirnos).

No es la primera vez que vuelve a Sunchales para ocupar escenarios. Estudió Periodismo y ha estado aquí para conducir la fiesta anual que organiza Sancor Seguros, para la presentación del libro de Héctor Ponce y en otras circunstancias, valorizando sus recuerdos, sus vínculos y el lugar que Sunchales ocupa en su espíritu.

El espacio para un excelente despliegue de expositor y público interesado fue la óptima capacidad de Atilra, donde habitualmente revolotean las alas del arte en todas sus manifestaciones. Allí concentró numeroso público interesado, esencialmente dentro del ámbito docente y de la medicina.

A los cuarenta años ininterrumpidos de su trayectoria como conductor radial, sumó su interés por el desarrollo personal, se formó en Motivación y Desarrollo Humano, es Instructor de Mindfulness y coach Ikigai, área que integró a su práctica profesional. Dicta charlas para empresas, coordina Talleres de mindfulness, motivación y crecimiento personal. ¿Cómo encontró una forma genuina de acompañar a otros y un nuevo propósito en su vida, ya activa y fecunda? Nos ofrece su constancia.

Reconstruirnos es un arte. Las 123 páginas de su libro «Benditas Heridas» lo revelan. Nunca es tarde para sanar y comenzar de nuevo. Este libro nos produce un cambio de mirada sobre las heridas inevitables del vivir. Nunca es tarde para sanar, reinventarse y comenzar de nuevo”, expresa Joan Garroga, psicólogo y escritor.

Hace apenas unas semanas Román Cagliero, exalumno y farmacéutico de nuestra ciudad, nos entregaba «La respuesta está dentro tuyo», hablando de herramientas simples para sanar, calmar la mente y vivir con equilibrio. Ambos escriben y actúan. Ambos nos ofrecen caminos para transitar la vida. Ambos son sunchalenses y nos llenan de orgullo.