AMB – F1: Derrota aurinegra en el arranque

El plantel superior de básquet de Libertad perdió ante 9 de Julio de Morteros 75 a 62, en el cotejo que cerró la Primera Fecha de una competencia que será tan desafiante como el Apertura, siempre organizado por la Asociación Morterense de Básquet.

El equipo aurinegro tuvo un arranque alentador (20-11), pero los cordobeses contestaron con un 25-11 parcial que empezó a cambiar lentamente el desarrollo del encuentro.

El celeste se fue al descanso 36 a 31, y desde entonces se mostró más consistente en los dos costados del campo. Por eso se quedó con la victoria de manera inobjetable.

Previamente, los U17 se llevaron un gran triunfo por 71 a 70.