Básquet Liga Federal: Las aurinegras avanzaron a Cuarta Fase

Las jóvenes integrantes del plantel femenino de básquet U17 de Libertad fueron locales por la Tercera Fase del mencionado torneo provincial. Luego de un fin de semana cargado de actividad y con dos buenos triunfos, se aseguraron continuar compitiendo en la siguiente instancia.

Primero, las Tigresas derrotaron a Paracao de Paraná 56 a 52. Después superaron a Alma Juniors de Esperanza 58-39. De este modo, las conducidas por Nicolás Schierano se adueñaron de la zona y pasaron de Ronda.

Fue una jornada muy especial por la despedida de Sofía Rosso, que en estos días viajará hacia Estados Unidos para continuar su carrera en el básquet universitario.