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Básquet Liga Federal: Las aurinegras avanzaron a Cuarta Fase

Por Redacción SH
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Las jóvenes integrantes del plantel femenino de básquet U17 de Libertad fueron locales por la Tercera Fase del mencionado torneo provincial. Luego de un fin de semana cargado de actividad y con dos buenos triunfos, se aseguraron continuar compitiendo en la siguiente instancia.

Primero, las Tigresas derrotaron a Paracao de Paraná 56 a 52. Después superaron a Alma Juniors de Esperanza 58-39. De este modo, las conducidas por Nicolás Schierano se adueñaron de la zona y pasaron de Ronda.

Fue una jornada muy especial por la despedida de Sofía Rosso, que en estos días viajará hacia Estados Unidos para continuar su carrera en el básquet universitario.

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