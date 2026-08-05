Concejo: La modificación a la Tributaria tendría consenso en un proyecto renovado

El Concejo Municipal de Sunchales sesiona el jueves 6 de agosto, desde las 9, en su Sala “Mirta Rodríguez”.

Notas oficiales

Tipo: Nota oficial

Autoría: Sr. Intendente.

Asunto: Remite requerimiento formal de tratamiento y pronunciamiento urgente del Expte. Nº 3127 DEM.

Tipo: Nota Oficial

Autoría: Comité de Cuenca Castellanos Zona Norte.

Asunto: Remiten solicitud de presentación de propuestas de obras para la elaboración del Plan de Obras 2027.

Peticiones y asuntos particulares

Tipo: Nota particular

Autoría: María Elena Fisanotti.

Asunto: Expresa su preocupación por la situación del arbolado público y solicita se adopten medidas tendientes a preservar, recuperar y gestionar los árboles de veredas y espacios públicos.

Tipo: Nota particular

Autoría: Vecinos de Sunchales.

Asunto: Manifiestan su preocupación y realizan requerimientos en torno al servicio de alumbrado público y el mecanismo de cobro aplicado a través de la factura de la EPE.

Tipo: Nota Institucional

Autoría: Sociedad Rural Sunchales.

Asunto: Adjuntan misiva remitida al Sr. Intendente, atento las manifestaciones vertidas por funcionarios en reunión de la Junta de Protección Civil.

Tipo: Nota particular

Autoría: Santiago Dobler.

Asunto: Remite anteproyecto para la regulación del uso de dispositivos de lanzamiento de proyectiles accionados mediante aire comprimido o similares.

Tipo: Nota Institucional

Autoría: Agencia de Desarrollo Económico de Sunchales.

Asunto: Remiten en copia comunicación dirigida al señor presidente provisional del Senado, con el objetivo de poner en agenda la situación de la Ruta Nacional N° 34.

Orden del día

Tipo: Ordenanza

Autoría: Departamento Ejecutivo Municipal.

Asunto: Dispone modificaciones a los artículos Nº 6 y 13 de la Ordenanza N° 2989.

Proyectos presentados

Tipo: Ordenanza

Autoría: Departamento Ejecutivo Municipal.

Asunto: Autoriza a solicitar al Gobierno provincial el cien por ciento del Fondo de Obras Menores año 2025, con destino al proyecto denominado «Pavimentación de calle Falucho».

Tipo: Ordenanza

Autoría: Departamento Ejecutivo Municipal.

Asunto: Faculta al Sr. Intendente a realizar los actos necesarios para la instrumentación de convenios con la Dirección Provincial de Vialidad.

Tipo: Ordenanza

Autoría: Laura Balduino y Sebastián Nicolau.

Asunto: Declara el estado de emergencia económica, financiera y administrativa de la Municipalidad de Sunchales, por el término de ciento ochenta días corridos.

Tipo: Minuta de Comunicación

Autoría: Laura Balduino y Sebastián Nicolau.

Asunto: Solicita al Departamento Ejecutivo copia completa de las auditorías contables correspondientes a los ejercicios económicos 2024 y 2025.

Tipo: Minuta de Comunicación

Autoría: Laura Balduino y Sebastián Nicolau.

Asunto: Solicita al Departamento Ejecutivo convoque, urgentemente, al Consejo Asesor de Patrimonio Cultural de Sunchales.

Tipo: Ordenanza

Autoría: Laura Balduino y Sebastián Nicolau.

Asunto: Autoriza al Departamento Ejecutivo a la colocación de reductores de velocidad de tránsito vehicular sobre calle J. B. Justo, próximos a su intersección con calle Frondizi y sobre calle Frondizi, próximos a su intersección con calle J. B. Justo.

Tipo: Minuta de Comunicación

Autoría: Laura Balduino y Sebastián Nicolau.

Asunto: Reitera Minuta de Comunicación N° 1369/26, solicitando la remisión del Plan Anual de Publicidad Oficial, así como la conformación del Consejo Consultivo de Medios de Comunicación.

Tipo: Minuta de Comunicación

Autoría: Laura Balduino y Sebastián Nicolau.

Asunto: Reitera la Minuta de Comunicación N° 1365/2026, para que remita el detalle de obras realizadas con el fondo aportado por el Gobierno Provincial para el recambio de cañerías cloacales.