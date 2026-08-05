Peña a beneficio del Apoyo Escolar del barrio Colón

El apoyo escolar que funciona en el barrio Cristóbal Colón, «Aprendiendo con Jesús», celebra sus diez años de trabajo con una gran peña.

La misma, tendrá lugar este viernes en las instalaciones de la Sociedad Italiana, contando con la participación de Damián Ibarra, Grupo Sentidos, Canto por Dos, La Peñera y también el grupo de baile Caporal del Liceo Municipal y Sociedad Folclórica, el Taller de Dazas de la Sociedad Italiana.

Las entradas anticipadas siguen a la venta a un costo de cinco mil pesos. Los números de contacto son: 438699 / 440486.