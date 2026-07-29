Concejo: Tratarán modificaciones a la Tributaria

El Concejo Municipal de esta ciudad volverá a sesionar mañana jueves, a partir de las 9, en su recinto de sesiones “Mirta Rodríguez”.

En la oportunidad los ediles tomarán conocimiento de los siguientes temas.

Peticiones y asuntos particulares

Nota Particular elevada por María Elena Fisanotti. Expresa su preocupación por la situación del arbolado público y solicita se adopten medidas tendientes a preservar, recuperar y gestionar los árboles de veredas y espacios públicos.

Nota Particular presentada por Vecinos de Sunchales. Manifiestan su preocupación y realizan requerimientos en torno al servicio de alumbrado público y el mecanismo de cobro aplicado a través de la factura de la EPE.

Despacho

Proyecto de Ordenanza presentado por el Departamento Ejecutivo Municipal. Dispone modificaciones a los Artículos 6 y 13 de la Ordenanza N° 2989.

Proyectos presentados