Concejo: Tratarán modificaciones a la Tributaria

El Concejo Municipal de esta ciudad volverá a sesionar mañana jueves, a partir de las 9, en su recinto de sesiones “Mirta Rodríguez”.
En la oportunidad los ediles tomarán conocimiento de los siguientes temas.
Peticiones y asuntos particulares
- Nota Particular elevada por María Elena Fisanotti. Expresa su preocupación por la situación del arbolado público y solicita se adopten medidas tendientes a preservar, recuperar y gestionar los árboles de veredas y espacios públicos.
- Nota Particular presentada por Vecinos de Sunchales. Manifiestan su preocupación y realizan requerimientos en torno al servicio de alumbrado público y el mecanismo de cobro aplicado a través de la factura de la EPE.
Despacho
- Proyecto de Ordenanza presentado por el Departamento Ejecutivo Municipal. Dispone modificaciones a los Artículos 6 y 13 de la Ordenanza N° 2989.
Proyectos presentados
- Ordenanza elevado por el Departamento Ejecutivo Municipal. Autoriza a solicitar al gobierno provincial el cien por ciento del fondo de Obras Menores año 2025 con destino al proyecto denominado «Pavimentación de calle Falucho».