Golf: Los timboes disputó el 5º Clasificatorio al Campeonato del Club

Tal como estaba previsto, el pasado fin de semana, en Los Timboes se desarrolló el 5º Campeonato del Club. La jornada se disputó bajo el sistema de Medal play a 18 hoyos para Caballeros y 9 para damas, con los siguientes resultados:

Damas con hándicap

1º Julieta Maturana (40).

1º Evangelina Toldo (40).

Caballeros con hándicap

1º Eduardo Bollati (67).

2º Fernando Nicola (68).

3º Emanuel Torres (71).

Damas sin hándicap

1º Julieta Maturana (54).

2º Evangelina Toldo (59).

Caballeros sin hándicap

1º Iván Ricciardino (81).

2º José Williner (89).

3º Francisco Matthews (90).

Damas (invitadas)

1º Graciela Demarchi (41).

Caballeros (invitados)

1º Walter Torres (65).

2º Leonardo Cipolatti (66).

3º Gustavo Gallardo (70).

3era Fecha del «Circuito de Invierno»

Los Timboes Campo de Golf realizará el próximo sábado 01 de agosto la Tercera fecha del «Circuito de Invierno». Esta propuesta deportiva reunirá a los golfistas de la región.

La competencia se disputará bajo la modalidad Aggregate 18 hoyos. Las salidas serán simultáneas a partir de las 13.30, con Tee de salida Amarillas.

Desde el Comité de Torneos invitan a todos los golfistas a sumarse a esta nueva fecha, que combinará deporte, camaradería y grandes premios a lo largo de toda la temporada invernal.

«En invierno, el frío no nos frena y el golf se juega en Sunchales».