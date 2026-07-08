Golf: Torneo de Invierno en Los Timboes

Cumpliendo con lo que estaba anunciado, el pasado fin de semana se desarrolló la Primera Jornada del Gran Torneo de Invierno, el cual contó con salidas simultáneas bajo la modalidad de Medal Play a 18 hoyos.

Estos fueron los principales resultados:

Categoría Única (matriculados)

1º Adrián Gallani (68).

1º Francisco Matthews (68).

2º Walter Oggero (69).

2º Daniel Dechiara (69).

3º Carlos Cipolatti (70).

Long Drive: Francisco Matthews.

Mejor Approach: Adrián Gallani.

Categoría Única (invitados)

1º Oscar Galván (72).

2º José Galván (78).

2º Gustavo Gallardo (78).

Long Drive: Gustavo Gallardo.

Mejor Approach: Oscar Galván.