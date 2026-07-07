Ruta 34: Accidente y tránsito alternado

Dos camiones cargados con cereales protagonizaron en la madrugada de este martes en un accidente de tránsito sobre la Ruta Nacional 34, en jurisdicción de Lehmann, en cercanías del sector donde recientemente se había registrado un corte de circulación por la rotura de una alcantarilla.

De acuerdo con la información preliminar que inicialmente se registró en el sitio, uno de los vehículos volcó el acoplado, lo que provocó que una importante cantidad de semillas quedara sobre la calzada. El segundo camión terminó derrapando y finalizó su recorrido sobre la banquina.

Esto motivó que personal de Gendarmería y otros servicios se apostara en el sitio para buscar normalizar el tránsito vehicular, el cual permanecía alternado por cuestiones de seguridad.