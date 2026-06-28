Ruta 34: Del relato a la realidad

(Por: Miguel González – Para: Rafaela Noticias) – La interminable saga de abandono y expoliación a que se halla sometido el interior del país en lo que respecta a las políticas de conservación, mantenimiento y preservación de la red vial que depende del Estado Nacional, está escribiendo en estos días nuevos capítulos. En ese marco, el concejal Fabricio Dellasanta, de La Libertad Avanza, tuvo una entrevista con el jefe del Distrito VII de Vialidad Nacional, Gastón Bruno, y declaró en Rafaela Noticias y en otros medios que la concesión de la Ruta Nacional 34 ya fue adjudicada y que la empresa seleccionada tendrá la responsabilidad de finalizar las obras pendientes en el tramo que atraviesa la región.

«En breve ya va a estar la ruta concesionada y el nuevo concesionario se va a hacer cargo de terminar el tramo que falta (de autopista, entre la Variante Rafaela y el cruce de Ataliva), hacer la inversión necesaria e incluso mantenerlo», afirmó Dellasanta.

La realidad es que parece que Bruno no le contó a sus interlocutores -además de Dellasanta también participó del encuentro un concejal de Sunchales- toda la verdad. El dato principal es que el tramo a concesionar comprende desde el cruce con la Autovía 19 -en Angélica- hasta la localidad santiagueña de La Banda. Y que el mismo no fue adjudicado aún, ni tampoco hubo avances en tal sentido.

Como están los trámites

Al respecto, Rafaela Noticias consultó al periodista especializado Antonio Rossi, un rafaelino que desde muchos años vive en Buenos Aires, y que es experto en temas relacionados con concesiones ferroviarias y viales, habiendo trabajado para medios nacionales de primer orden.

Rossi confirmó que la licitación de ese tramo -de 536 kms de extensión- «está en curso, pero viene demorada la precalificación de las empresas constructoras que podrán presentar ofertas. Los sobres con los antecedentes técnicos y económicos se presentaron a fines de mayo y la comisión evaluadora todavía no dio a conocer las empresas que cumplen con los requisitos exigidos para poder pasar a la siguiente instancia de apertura de las ofertas económicas». Por eso a Dellasanta no le dieron nombres de empresas adjudicatarias: no hay nombres porque no hay adjudicatarias.

Rossi puntualizó que «hay 20 empresas constructoras que presentaron sus antecedentes para competir por ese tramo y otros siete que engloban un total de 3.920 kilómetros correspondientes a la cuarta y última etapa del esquema de privatización de rutas nacionales con peaje que lleva adelante la administración nacional de Javier Milei».

El regalito: los nuevos peajes

El otro gran dato relevante que los funcionarios nacionales omiten informar -incluso a los concejales de su propio partido, si es que no se lo comunicaron a los ediles de Rafaela y Sunchales- sobre el tramo Centro Norte de la RN 34 es el aumento en la cantidad de estaciones de peaje que se registrará cuando pase a manos privadas.

Y aquí viene la mala noticia. El tramo actualmente cuenta con dos cabinas de peaje en Ceres y Fernández. No se cuenta la cabina de San Vicente, que quedará al Sur del tramo Angélica-La Banda. Pero cuando se haga cargo el nuevo concesionario privadom se añadirán cuatro nuevas estaciones de peaje en Angélica, Palacios, Pinto y Herrera.

Esto significa que Rafaela quedará literalmente rodeada de cabinas de peaje. Por la 34 sólo se podrá ir sin pagar peaje hasta Susana, Lehmann, Ataliva, Sunchales, y Tacural. Hacia el Sur, habrá una nueva cabina entre Susana y Angélica, a menos de 30 kilómetros del casco urbano rafaelino. Y no está claro si se eliminará el cobro en San Vicente o ésta continuará tarifando el paso de vehículos para quien vaya a Rosario. Y hacia el Norte, la cabina estará a 60 kms. al Norte de Rafaela, en el límite interdepartamental entre Castellanos y San Cristóbal aproximadamente.

Las tarifas: primero se cobra y a largo plazo, las obras

Según los pliegos licitatorios, la tarifa tope de un auto -que las empresas deben tomar en cuenta para el armado de las ofertas– quedó definida en $4.000 para cada cabina de peaje.

Ese valor de referencia es $ 2.500 más elevado que la tarifa básica actual de $ 1.500 que cobra la empresa Corredores Viales en las estaciones de peaje de Ceres y Fernández.

En cuanto a la construcción de los kilómetros que faltan para completar la duplicación de calzada entre la Variante Rafaela y el empalme con la Ruta Provincial 13, el pliego licitatorio incluye esa obra recién a partir del quinto año de la concesión.

El contrato de concesión que está previsto firmar con la nueva concesionaria prevé la ejecución de tres clases de obras diferenciadas por prioridad y alcance.

Las obras denominadas «Iniciales de Puesta en Valor» que comprenden los trabajos para recuperar la transitabilidad y seguridad vial. Incluyen bacheos, sellado de grietas, eliminación de hundimientos, perfilado de banquinas, reposición de barandas y señales.

Las obras «Obligatorias» que abarcan reparación de calzadas de pavimento rígido, reconstrucción de distribuidores y recambio de sistemas de iluminación a tecnología LED.

Las obras de «Rehabilitación» que incluyen ampliación de calzadas, bacheo profundo, fresado, nuevas bases asfálticas, señalización horizontal e instalación de sensores de tránsito.

Del relato a la realidad suele haber muchos kilómetros. Y hay que pagar peaje.