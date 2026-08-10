Nuevo encuentro pensando en el arribo de «El Niño»

La necesidad de trabajar de manera anticipada de cara al arribo del fenómeno «El Niño 2026-2027» mostró días atrás una nueva faceta, al reunirse representantes del Gobierno local con referentes de Sociedad Rural, la Cooperativa Limitada de Tamberos, productores, la Secretaría de Recursos Hídricos de la Provincia y el Comité de Cuenca Castellanos Norte.

El encuentro permitió aclarar distintos planteos y acordar criterios de trabajo conjunto. Cabe recordar que previamente, la entidad ruralista había emitido un comunicado en el cual solicitaban coordinar trabajos y acciones a través de una reunión.

Es importante saber que las compuertas del sector perimetral al ejido urbano sunchalense, son administradas por el Comité de Cuenca, en coordinación con Provincia y Municipio, mediante un protocolo que contempla el escurrimiento del agua y busca proteger tanto a la ciudad como al sector rural.

También se acordó que quienes quieran colaborar con obras o tareas puedan acercarse al área técnica municipal para coordinar previamente cada intervención y evitar generar inconvenientes en el sistema hídrico.

Además, se informó sobre los trabajos de mantenimiento y alcantarillado que se vienen realizando en canales y cunetas, tanto en el sector urbano como rural.

Foto: Prensa Sociedad Rural.

Reunión con Hídrica de la provincia

En la jornada previa al encuentro mantenido con el Municipio y sus representantes, se reunieron en la sede de la Sociedad Rural, representantes del Comité de Cuenca Castellanos Zona Note, el Ing. Hernán Larroquete por la provincia de Santa Fe, productores de la zona rural de Sunchales e integrantes de la Comisión Directiva de la Sociedad Rural para analizar diversos temas.



