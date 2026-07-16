Sunchales participó de la reunión provincial para fortalecer la prevención ante el fenómeno «El Niño»

(Por: Prensa Municipalidad) – El Gobierno Municipal participó de la reunión convocada por el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, para coordinar las acciones de prevención y respuesta frente al fenómeno climático El Niño, cuyos pronósticos anticipan un escenario de lluvias intensas y excesos hídricos durante el último trimestre de 2026.

En representación del municipio asistieron el secretario de Gestión Ambiental y Territorial, Luis Zamateo, y el subsecretario de Seguridad Ciudadana y Protección Civil, Fabián Bongiovanni, quienes participaron del encuentro junto a intendentes, presidentes comunales, representantes de comités de cuenca, entidades productivas e instituciones de toda la región centro-norte de la provincia.

La jornada, realizada en el Centro Cultural Provincial de la ciudad de Santa Fe, fue encabezada por el gobernador Pullaro y contó con la participación del ministro de Gobierno e Innovación Pública, Fabián Bastia; el ministro de Obras Públicas, Lisandro Enrico; la ministra de Igualdad y Desarrollo Humano, Victoria Tejeda; el secretario de Recursos Hídricos, Nicolás Mijich; el secretario de Protección Civil y Gestión de Riesgos, Marcos Escajadillo; y el secretario de Agricultura y Ganadería, Ignacio Mántaras, quienes expusieron las acciones que la Provincia viene desarrollando para fortalecer la capacidad de respuesta ante posibles eventos meteorológicos de gran magnitud.

Durante el encuentro se presentó el avance del Plan Hídrico Provincial, el funcionamiento del sistema de respuesta ante emergencias, las inversiones en infraestructura hídrica, equipamiento y Protección Civil, además de las medidas previstas para acompañar al sector productivo.

Al cerrar la jornada, Pullaro sostuvo que «Santa Fe está hoy mucho mejor preparada que hace tres años», y remarcó que la preparación requiere un trabajo coordinado entre la Provincia y los gobiernos locales. En ese sentido, convocó a municipios y comunas a profundizar las tareas preventivas durante los próximos meses para reducir el impacto del fenómeno.

La participación de Luis Zamateo y Fabián Bongiovanni permitió acceder de primera mano a la información técnica, los protocolos de actuación y las herramientas que el Gobierno Provincial pondrá a disposición de municipios y comunas, fortaleciendo la planificación local y el trabajo articulado entre las distintas áreas municipales.