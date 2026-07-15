Running: La Liga presente en distintas competencias

En el transcurso de los últimos días, los sunchalenses que integran La Liga Run estuvieron presente en distintas competencias. Entre estas, se destaca el Desafío San Vicente y en la media maratón de Santiago del Estero
Desafío San Vicente
El Desafío San Vicente 2026 fue un evento deportivo de running que se llevó a cabo el pasado domingo. La jornada incluyó distancias competitivas de 10K y 5K, además de modalidades participativas como 3K recreativo.
El circuito se desarrolló por las calles de la ciudad, ofreciendo una jornada deportiva comunitaria que congregó a unos 170 participantes de toda la región
Representando al grupo de running La Liga, participó en 10 km:
Cristian Mundino – Categoría de 18 a 24 años, logrando el 1º puesto.
Media maratón de Santiago del Estero
También cabe mencionar la participación en la media maratón de Santiago del Estero, mediante una invitación especial, producto de haber ganado el concurso Timeless Passion del integrante de La Liga Ticiano Benavidez.
Se destaca su participación por su corta edad, un niño de 13 años que está desarrollándose notablemente en esta actividad.
Ticiano, “Tici”, acompañado por sus padres, Pica y Jorgelina, obtuvo un destacado tercer puesto en su categoría.