Running: Sunchalenses presentes en Sarmiento

En Sarmiento se realizó este fin de semana una nueva competencia de running, teniendo la misma dos distancias: 5 y 10 kilómetros.
Se contó con un centenar de participantes en las distintas categorías y entre ellos se distinguieron integrantes de Sunchales Run, quienes tuvieron los siguientes resultados:
- Viviana Noemí Singer: Segunda en la Tabla General de 10 km y Primera en su Categoría.
- María Luna: Primera en su Categoría y Cuarta en los 10 km.
- Andrés Escobar acompañó a Yoana Gómez en sus primeros 5 km.