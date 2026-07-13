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Fútbol Sub15: Con sunchalenses en el plantel, siguen los entrenamientos para la Copa País

Por Redacción SH
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En cancha de Ferro, este lunes se realizará un nuevo entrenamiento de la selección Sub 15 y la selección mayor. A las 18.45 h. comenzarán a entrenar los chicos seleccionados para el Sub 15 que está pronto a disputar el torneo provincial (24 al 26 de agosto en Reconquista).

Seguidamente, a las 20 h., entrenará la selección mayor que se prepara para disputar la Copa País.

Los jugadores que deben presentarse son:

  • Ferlini, Matias Adrián (9 de Julio).
  • Rossa, Marco Gabriel (9 de Julio).
  • Ostertag, Ian Luca (9 de Julio).
  • Nazzi, Joaquín Bautista (9 de Julio).
  • Díaz Ramírez, Facundo Leonel (9 de Julio).
  • Ferreyra, Laureano Guillermo (Deportivo Aldao).
  • Ricarte, Julián Ariel (Indep. de Ataliva).
  • Zanabria, Benjamín (Atlético de Rafaela).
  • Zbrun, Luca Martín (Atlético de Rafaela).
  • Pedrozo, Marcos Gastón (Brown de San Vicente).
  • Benavídez, Bruno (Brown de San Vicente).
  • Villalba, Franco (F.C. Estado).
  • Andrada, Pablo Mariano (F.C. Estado).
  • Clemenz, Matías (F.C. Estado).
  • Díaz, Tomás Juan (Deportivo Libertad).
  • Maidana, Fernando Gabriel (Deportivo Libertad).
  • Dubois, Ezequiel Matías (Moreno de Lehmann).
  • Mitri, Juan Pablo (Arg. Quilmes).
  • Fumilla, Alejandro Andrés (Arg. Quilmes).
  • Martínez, Agustín Gregorio (Arg. Quilmes).
  • Vicedo Rico, Angel (Deportivo Ramona).
  • Rodríguez, Misael Efrain (Deportivo Ramona).
  • Aragoni, Santiago Gabriel (Sportivo Roca).
  • Heidegger, Joaquín (Sportivo Norte).
  • Velásquez, Rodrigo Jesús (Argentino de Vila).

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