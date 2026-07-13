Fútbol Sub15: Con sunchalenses en el plantel, siguen los entrenamientos para la Copa País

En cancha de Ferro, este lunes se realizará un nuevo entrenamiento de la selección Sub 15 y la selección mayor. A las 18.45 h. comenzarán a entrenar los chicos seleccionados para el Sub 15 que está pronto a disputar el torneo provincial (24 al 26 de agosto en Reconquista).
Seguidamente, a las 20 h., entrenará la selección mayor que se prepara para disputar la Copa País.
Los jugadores que deben presentarse son:
- Ferlini, Matias Adrián (9 de Julio).
- Rossa, Marco Gabriel (9 de Julio).
- Ostertag, Ian Luca (9 de Julio).
- Nazzi, Joaquín Bautista (9 de Julio).
- Díaz Ramírez, Facundo Leonel (9 de Julio).
- Ferreyra, Laureano Guillermo (Deportivo Aldao).
- Ricarte, Julián Ariel (Indep. de Ataliva).
- Zanabria, Benjamín (Atlético de Rafaela).
- Zbrun, Luca Martín (Atlético de Rafaela).
- Pedrozo, Marcos Gastón (Brown de San Vicente).
- Benavídez, Bruno (Brown de San Vicente).
- Villalba, Franco (F.C. Estado).
- Andrada, Pablo Mariano (F.C. Estado).
- Clemenz, Matías (F.C. Estado).
- Díaz, Tomás Juan (Deportivo Libertad).
- Maidana, Fernando Gabriel (Deportivo Libertad).
- Dubois, Ezequiel Matías (Moreno de Lehmann).
- Mitri, Juan Pablo (Arg. Quilmes).
- Fumilla, Alejandro Andrés (Arg. Quilmes).
- Martínez, Agustín Gregorio (Arg. Quilmes).
- Vicedo Rico, Angel (Deportivo Ramona).
- Rodríguez, Misael Efrain (Deportivo Ramona).
- Aragoni, Santiago Gabriel (Sportivo Roca).
- Heidegger, Joaquín (Sportivo Norte).
- Velásquez, Rodrigo Jesús (Argentino de Vila).