LRF – F15: Unión ganó y trepó a la punta de la tabla

Por la 15ª Fecha del Torneo Apertura de la Liga Rafaelina de Fútbol, el elenco albiverde superó por 2 a 0 a Independiente de Ataliva y aprovechó el traspié de la BH para instalarse en lo más alto de la tabla de posiciones.

El triunfo de Unión fue tomando forma a los 16 minutos, por intermedio de Brian Nellen y se cerró a los 41 del complemento, cuando Nahuel Lastra puso cifras definitivas.

De esta forma, los sunchalenses no solamente siguen acumulando buenos resultados sino que ahora, a partir de la derrota de Ben Hur ante Ferro, dieron el salto y se treparon a la punta, invirtiendo posiciones con los rafaelinos.

Libertad y un empate a puro gol

En otro de los cotejos, Libertad y Atlético María Juana animaron una tarde llena de goles, igualando 3 a 3.

Para los aurinegros, la visita a María Juana comenzó adversa pero luego pudieron darlo vuelta. No obstante, en un partido cambiante, en el complemento se volvieron a encontrar en desventaja pero rescataron un empate.

Goles: 25′ Mauro Lora (AMJ), 34′ Jair Triverio (L), 41′ Marcos Quiroga -p- (L), 46′ Racca (AMJ), ST: 1′ Maximiliano Weisheim (AMJ) y 26′ Marcos Quiroga -p- (L)