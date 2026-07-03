ARB Formativas – F4: Unión se midió con Quilmes

Por la Cuarta Fecha del Torneo Clausura de la Asociación Rafaelina de Básquet, las categorías Formativas de Unión tuvieron un fin de semana lleno de encuentros, experiencias y crecimiento.

En La Fortaleza recibió a Quilmes de Rafaela. La jornada comenzó con los encuentros recreativos de U9 y U11, donde los más chicos disfrutaron del juego, compartieron la cancha con nuevos amigos y siguieron sumando vivencias que son fundamentales en su formación.

En el encuentro competitivo, la categoría U14 obtuvo el siguiente resultado:

U14 – Infantiles Mixto

Unión 143 vs. Quilmes 14.

Luego fue el turno de Unión Blanco, que visitó a Racing de San Cristóbal para disputar una nueva Fecha del torneo:

U11 – Mini

Racing 58 vs. Unión 41.

U12 – Mini Mixto

Racing 58 vs. Unión 32.

U13 – Infantiles

Racing 89 vs. Unión 46.