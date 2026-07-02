AMB – Semifinales: Libertad cayó y cerró su participación

Libertad cerró su participación en el certamen de la Asociación Morterense de Básquet, al caer ante Unión San Guillermo por 67 a 54 y quedar marginado de avanzar a la Final en su primera experiencia en este campeonato.

Esto lejos se encuentra de opacar lo hecho por el elenco orientado por Juan Krogslund, que redondeó una muy buena campaña.

Los aurinegros mostraron una mejor versión defensiva que en los dos encuentros anteriores en ese mismo reducto, aunque en ofensiva nuevamente tuvieron problemas. De hecho, en sólo uno de los cuatro cotejos jugados contra su rival de anoche, superaron la barrera de los sesenta puntos. Fue justamente en calle Dentesano, el pasado domingo.

Síntesis

Unión SG (67): Miguel 16, Gerchen 2, Abba 6, Méndez 18 y Marrero 11 (FI) Viola 7, Mengoni 5, Bertona 2 y Luna 0. DT. Marcelo Miretti.

Libertad (54): Peterlín 5, L. Alemani 15, M. Reynoso 15, Armando 0 y Boscacci 12 (FI) Paira 4, Peralta 3, Fraire 0 y M. Alemani 0. DT. Juan Krogslund.

Parciales: 19-17, 36-28 y 50-42.