Vacaciones de invierno: «Un paseo por los orígenes de Sunchales»

En el marco de las vacaciones de invierno y como parte de las actividades por el 140° aniversario de Sunchales, el Área Municipal de Turismo propone una experiencia para toda la familia: “Un paseo por los orígenes de Sunchales”, un recorrido guiado que invita a conocer la historia, los personajes y los espacios que dieron vida a nuestra ciudad.

La propuesta contempla una visita por dos sitios emblemáticos del patrimonio local: Plaza Libertad, escenario de los primeros pasos de la comunidad, y el Museo Municipal y Archivo Histórico “Basilio María Donato”, donde se preservan testimonios y objetos que forman parte de la memoria colectiva sunchalense.

A través de este recorrido, vecinos y visitantes podrán acercarse a los acontecimientos que marcaron el nacimiento y crecimiento de Sunchales, en una actividad pensada para compartir en familia y fortalecer el vínculo con nuestra identidad e historia.

Los encuentros se desarrollarán durante el receso invernal en las siguientes fechas y horarios:

• Domingo 5 de julio, de: 15.00 a 17.00 h.

• Martes 7 de julio, de: 15.00 a 17.00 h.

• Miércoles 8 de julio, de: 09.00 a 11.00 h.

• Domingo 12 de julio, de: 15.00 a 17.00 h.

• Viernes 17 de julio, de: 09.00 a 11.00 h.

La actividad es gratuita, con cupos limitados, y requiere inscripción previa a través del formulario disponible o comunicándose por WhatsApp al 3493-437102.