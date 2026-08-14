La Municipalidad de Sunchales continúa avanzando en el cumplimiento de la sentencia vinculada al Complejo Ambiental

(Prensa Municipalidad).

(Por: Prensa Municipalidad) – La Municipalidad de Sunchales informa que continúa llevando adelante las acciones necesarias para el cumplimiento de las sentencias dictadas en la causa “Caglieris Cintia y otros c/ Municipalidad de Sunchales”, vinculada a la gestión integral de residuos y al desarrollo del Complejo Ambiental de la ciudad.

En ese marco, el Departamento Ejecutivo Municipal viene trabajando en las distintas medidas exigidas judicialmente: mantenimiento y control del actual predio de disposición de residuos, prevención de incendios, control de vectores, ejecución de obras en el predio destinado al Complejo Ambiental, gestiones ante el Ministerio de Ambiente y Cambio Climático de la Provincia y obtención de financiamiento para concretar las intervenciones previstas.

El nuevo Auto de seguimiento dictado el 3 de agosto de 2026 ratifica la necesidad de continuar avanzando en el cumplimiento de las decisiones judiciales y mantener informada a la comunidad sobre las acciones desarrolladas y el estado de ejecución del proyecto.

(Prensa Municipalidad).

La Municipalidad reafirma su compromiso con la continuidad del Complejo Ambiental y con el cumplimiento de las obligaciones ambientales establecidas judicialmente. Las obras y gestiones realizadas forman parte de un proceso que debe sostenerse y profundizarse hasta alcanzar la solución definitiva prevista para la gestión de los residuos de la ciudad.

Asimismo, la resolución judicial recuerda que las medidas que puedan obstaculizar, demorar o significar un retroceso respecto de los niveles de protección ambiental ya alcanzados pueden resultar incompatibles con el principio de no regresión ambiental y con la obligación de ejecutar oportunamente las sentencias firmes, pudiendo dar lugar a las consecuencias y sanciones previstas por el ordenamiento jurídico.

La Municipalidad continuará trabajando, gestionando y ejecutando las acciones necesarias para avanzar en el cumplimiento integral de la sentencia, procurando garantizar una solución ambiental sostenible para Sunchales.

Documentación para consulta (disponible en el apartado Ambiente – Saneamiento Ambiental):