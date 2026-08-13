LRF Inferiores – F5: Libertad visitó a Peñarol

Este fin de semana, las Divisiones Inferiores de Libertad se presentaron en el barrio Villa Rosas de Rafaela para afrontar la Quinta Fecha del Torneo Clausura de la Liga Rafaelina de Fútbol.

Los chicos aurinegros sumaron tres victorias, dos empates y solamente cayeron en Pre Novena. A continuación, compartimos todos los resultados:

Prenovena:

Peñarol 3 vs. Libertad 1 (Diego Rodríguez).

Novena:

Peñarol 1 vs. Libertad 2 (Bastián Quiroga x2).

Octava:

Peñarol 0 vs. Libertad 1 (Noel Oviedo).

Séptima:

Peñarol 0 vs. Libertad 0.

Sexta:

Peñarol 1 vs. Libertad 2 (Tiago Villalba y Santino Furrer).

Quinta:

Peñarol 1 vs. Libertad 1 (Lisandro González).