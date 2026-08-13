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ARB Formativas – F8: Los chicos de Unión tuvieron actividad

Por Redacción SH
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El pasado fin de semana, las categorías Formativas del club Atlético Unión disputaron la Octava Fecha del Torneo Clausura de la Asociación Rafaelina de Básquet. En la ocasión, Unión Verde recibió a Peñarol y Unión Blanco a Independiente, ambos de Rafaela.

Unión Verde

La actividad comenzó con U9 y U11 que tuvieron su encuentro recreativo en «El Palacio de los Deportes», disfrutando del juego y sumando nuevas experiencias.

Luego llegaron los partidos competitivos en La Fortaleza:

U17 – Juveniles
Unión 76 vs. Peñarol 51.

U15 – Cadetes
Unión 81 vs. Peñarol 22.

U21 – Liga Próximo
Unión 76 vs. Peñarol 34.

Unión Blanco

U11 – Mini
Unión 70 vs. Independiente 69.

U12 – Mini Mixto
Unión 25 vs. Independiente 59.

U13 – Infantiles
Unión 31 vs. Independiente 40.

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