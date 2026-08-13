ARB Formativas – F8: Los chicos de Unión tuvieron actividad

El pasado fin de semana, las categorías Formativas del club Atlético Unión disputaron la Octava Fecha del Torneo Clausura de la Asociación Rafaelina de Básquet. En la ocasión, Unión Verde recibió a Peñarol y Unión Blanco a Independiente, ambos de Rafaela.

Unión Verde

La actividad comenzó con U9 y U11 que tuvieron su encuentro recreativo en «El Palacio de los Deportes», disfrutando del juego y sumando nuevas experiencias.

Luego llegaron los partidos competitivos en La Fortaleza:

U17 – Juveniles

Unión 76 vs. Peñarol 51.

U15 – Cadetes

Unión 81 vs. Peñarol 22.

U21 – Liga Próximo

Unión 76 vs. Peñarol 34.

Unión Blanco

U11 – Mini

Unión 70 vs. Independiente 69.

U12 – Mini Mixto

Unión 25 vs. Independiente 59.

U13 – Infantiles

Unión 31 vs. Independiente 40.